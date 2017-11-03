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День за днём с «Арктик-ТВ»03.11.17 19:30

Вандалы продолжают ломать световые панно в Мурманске

Городская администрация старается город сделать краше, а вандалы ломают и рушат городское имущество. Малые архитектурные формы и световые украшения, установленные вдоль дорог и улиц Мурманска, снова подверглись атаке хулиганов. Ремонтировать пришлось две конструкции, установленные к столетию Мурманска.

Год от года в Мурманске появляется всё больше световых конструкций. Муниципальная власть старается, чтобы наш город соответствовал званию столицы Заполярья. Украшают его не только на центральных улицах. Малые архитектурные формы, установленные на удалении от центра, часто становятся объектами атак хулиганов. На этот раз неизвестные повредили световое панно, установленное к столетию города на подъёме к Семёновскому озеру. Чтобы надпись снова засветилась, в ней пришлось поменять несколько разбитых букв.

- Я хотел бы напомнить, что много в городе было сделано к столетию Мурманска, - говорит Евгений Суханов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Было очень много сделано, а когда вандалы разрушают эту красоту, ломают, то становится очень обидно, так как мы несём дополнительные затраты на восстановление.

Привлекает вандалов не только то, что светится. Хулиганы портят фонтаны, разрисовывают узорчатые опоры освещения и даже воруют лавочки из скверов. Как показывает практика, занимаются вредительством зачастую не самые маргинальные слои населения.

- Люди на свои дачные и приусадебные участки их воруют, - говорит Наталья Павлюк, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Вандалов ждёт серьёзный штраф, вот только найти их очень сложно. Поэтому депутаты взывают к совести и сознательности граждан. Ведь на восстановление световых конструкций и архитектурных форм из городского бюджета уходят немалые деньги, которые можно было бы потратить на что-нибудь нужное и полезное для мурманчан.

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