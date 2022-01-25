Вандалы разрисовали детскую площадку в Мурманске

Детство должно быть ярким, беззаботным и безопасным. Однако, не всегда удаётся этого достигнуть. И пока одни стараются делать благо, другие его разрушают. Например, разрушая игровые площадки во дворах.

В Мурманске осенью во дворе по улице Беринга, 7 появилась новая детская игровая площадка. Но уже в новогодние праздники местные жители увидели, что неизвестные изрисовали комплекс. Странные надписи есть на железной трубе, деревянных перекладинах и даже внутри конструкции.

Юлия Медунецкая, начальник Управления контроля и реализации проектов АНО «Центр городского развития»: «Монтаж данной площадки вместе с материалами стоил порядка 6 миллионов рублей. Мы составляем акты, оцениваем ущерб повреждений, отправляем заявление в полицию».

Виновных за руку поймать не удалось, но некоторые родители предполагают, что это могли быть местные подростки. Они просят взрослых внимательно отнестись к воспитанию своих детей.

Алевтина Андреева, уполномоченная по правам ребёнка в Мурманской области: «В первую очередь нужно обратить внимание родителей на то, что мы должны прививать бережное отношение к имуществу, которым пользуется не только этот ребёнок, который, возможно, испортил площадку, а все мы. Это сделано не только для конкретного ребёнка, а граждан района, которые проживают на территории. Этот акт вандализма, нужно понимать, что он влечёт и уголовную ответственность для ребёнка, который достиг 14 лет».

Заместитель председателя областной Думы Евгений Никора лично осмотрел площадку, разрисованную вандалами, а после высказал возможное решение проблемы.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «По всей видимости, надо тотально ставить видеонаблюдение. На некоторых площадках, например, на улицах Гвардейской, Ушакова оборудовано видеонаблюдение. И нельзя сказать, что вандалов не бывает, но, по крайней мере, их ловят. И после первой волны, уже ни у кого рука не поднимается что-то испортить».

В 2022 году в Мурманской области планируют установить ещё 69 новых площадок. Мы в свою очередь напоминаем взрослым и маленьким мурманчанам, что все это делается именно для них. Чтобы жизнь на севере была комфортной и счастливой. Поэтому, давайте научимся ценить это.