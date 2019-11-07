Вандалы в Мурманске продолжают громить новые остановочные комплексы

Недавно от их рук пострадал павильон на улице Генерала Журбы.

Новой и красивой остановка на улице Журбы оставалась недолго. Недавно неизвестные разбили практически все стекла на ней. И, к сожалению, такой акт вандализма не единственный в городе.

«На сегодняшний день мы видим, что уже два-три, а то и четыре стекла бьют, - отмечает Станислав Ланин, руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Есть остановки, где сразу шесть бьют».

Теперь стекла на остановочном комплексе придётся заменить. А это требует времени и, самое главное, денег. Уже на эти цели направили около 2 миллионов рублей.

«Хочу сказать, что готов со своих личных денег заплатить 10 тысяч рублей человеку, который предоставит видео, на котором будет чётко видно лицо, по которому мы сможем опознать человека, который наносит нам ущерб», - возмущается Станислав Ланин, руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Помимо восстановления остановочных комплексов сотрудники УДХ продолжают круглосуточную работу по очистке улиц и дорог города от снега. Работа комплексная и включает в себя и механизированную работу, и ручную. Всего в арсенале предприятия 140 единиц спецтехники.