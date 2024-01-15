Вандалы вломились в подвалы: из-за умышленного хулиганства восемь домов в Ленинском округе Мурманска были лишены отопления

Жители ряда домов на улицах Александра Невского, Лобова, Ушакова и на проспекте Героев-североморцев обратили внимание на упавшую в квартирах температуру.

По словам руководителя управляющей компании «Севжилсервис», правонарушители взломали двери в подвалы этих многоэтажек, сняли вентили и перекрыли задвижки на системах. Сейчас жилищная организация разыскивает свидетелей происшествия.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В связи с внезапными заявками выехала на фонд, обхожу уже шестой дом. Где-то перекрыты вентиля, где-то украдены вентили, где-то закрыты задвижки. Я не знаю, кому это надо и зачем. Конкретно, например, подвал в доме на улице Александра Невского 89: из щитка автоматики выдернуты все провода. Их уже включили. Были сняты пять вентилей. Заявление в полицию, конечно, написано. Но у меня большая просьба к горожанам. Если вы вдруг видели, как взламываются двери в подвалы, большая просьба, пожалуйста, сообщите сразу в полицию. Можно сообщить и к нам в группу или мне на страницу в соцсети «ВКонтакте». Я сразу отреагирую».