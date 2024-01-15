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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.24 19:30

Вандалы вломились в подвалы: из-за умышленного хулиганства восемь домов в Ленинском округе Мурманска были лишены отопления

Жители ряда домов на улицах Александра Невского, Лобова, Ушакова и на проспекте Героев-североморцев обратили внимание на упавшую в квартирах температуру.

По словам руководителя управляющей компании «Севжилсервис», правонарушители взломали двери в подвалы этих многоэтажек, сняли вентили и перекрыли задвижки на системах. Сейчас жилищная организация разыскивает свидетелей происшествия.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В связи с внезапными заявками выехала на фонд, обхожу уже шестой дом. Где-то перекрыты вентиля, где-то украдены вентили, где-то закрыты задвижки. Я не знаю, кому это надо и зачем. Конкретно, например, подвал в доме на улице Александра Невского 89: из щитка автоматики выдернуты все провода. Их уже включили. Были сняты пять вентилей. Заявление в полицию, конечно, написано. Но у меня большая просьба к горожанам. Если вы вдруг видели, как взламываются двери в подвалы, большая просьба, пожалуйста, сообщите сразу в полицию. Можно сообщить и к нам в группу или мне на страницу в соцсети «ВКонтакте». Я сразу отреагирую».

 

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Последние комментарии

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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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