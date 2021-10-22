Варение из брусники, соус из морошки и колбаса из оленины – Мурманск и Финляндия развивают гастрономическое сотрудничество

Кольский край богат дарами природы и об этом знают не только в нашей стране, но и за её пределами. Компании севера России и Финляндии совместно реализуют проект по переработке оленины и диких ягод в рамках программы «Коларктик». Секреты некоторых уникальных рецептов узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ» и готова поделиться со зрителями.

Природа Заполярья не только восхищает взгляды местных жителей и туристов, но и остаётся кладезем полезных ягод и грибов. Интерес к арктической кухне растёт с каждым годом. В связи с этим производство северной продукции из дикоросов принимает промышленные масштабы, что пагубно сказывается на уникальности кулинарных изделий. Совместный проект России и Финляндии призван решить эту проблему.

Татьяна Федорей, координатор проекта «Коларктик» по переработке пищевого сырья в Мурманской области, вице-президент ТПП Мурманской области: «Нам удаётся соединить новые технологические разработки, которые тонут на кафедрах пищевых технологий и не доходят до производителя. А нам очень важно, чтобы наши местные производители получили возможность развивать новый продукт, чтобы они не варились в своём собственном соку, а могли привлекать достижения науки».

Идея создания российско-финского проекта, направленного на переработку оленины и диких ягод, возникла ещё в 2018 году. Однако пандемия коронавируса оказала большое влияние на международную коммуникацию, несмотря на это, всё задуманное удалось реализовать.

Ари Хухтала, руководитель проекта «NordGuide», Финляндия: «Второй раз мы смогли приехать за полтора года. Это сильно повлияло на нашу работу, но мы удалённо достаточно часто встречались и даже сделали видеообучение и старались выполнить план по проекту».

Цель проекта – создание новых продуктов, а также обмен опытом. Непосредственное участие в международной программе принимают и мурманские образовательные учреждения. На мастер-классе студенты поделились секретами приготовления своих кулинарных изделий с использованием даров заполярной природы.

Студенты МГТУ придумали свой авторский и уникальный рецепт. Ягоды увариваются в течение 20 минут, главное, не пропустить этот момент. После фасуются и готовый продукт можно добавлять в торты, кексы или же печенье. Всё легко и очень удобно».

Современный потребитель желает не только сократить время на совершение покупок, но и на приготовление пищи. Такие фасованные начинки – отличные помощники в этом.

Инна Бражная, профессор кафедры технологий пищевых производств Мурманского государственного технического университета: «Просто покупаешь, например, набор таких начинок, снимаешь плёнку и в каждое своё изделие добавил, а дальше занимаешься выпечкой».

Во время мастер-класса всем участникам также удалось оценить шедевры северной кухни – варенья и соусы из различных ягод, арктический чай и колбасы из мяса оленины.