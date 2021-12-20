Вариант коронавируса «омикрон» обнаружен уже в 89 странах мира – ВОЗ

169 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+71), Североморске (+22) и Кандалакшском районе (+20).

Вариант коронавируса «омикрон» обнаружен уже в 89 странах мира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. По данным ВОЗ, там, где «омикрон» уже распространяется внутри страны, число выявленных случаев заражения удваивается каждые полтора-три дня. Этот вариант быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу, добавили в организации. При этом в ВОЗ подчеркнули, что достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает «омикрон», до сих пор нет.

Штамм «омикрон» выявили в конце ноября на юге Африки. По предварительным данным, из-за большого количества мутаций этот вариант более заразен, чем другие предыдущие штаммы COVID-19, а прививки против него менее эффективны.