Варикозное расширение вен излечивают при минимальном хирургическом вмешательстве

Варикозное расширение вен – недуг довольно распространённый, по статистике им поражено в той или иной степени около 30 процентов всех россиян. Заболевание гораздо опаснее, чем кажется – в больной вене с лёгкостью может образоваться тромб. Попав в кровоток, он может закупорить, к примеру, артерию в мозгу и спровоцировать её разрыв, который для пациента окажется фатальным.

С 2021 года в Мурманской областной больнице проводятся операции по эндовенозной лазерной коагуляции. Суть операции в том, чтобы удалить варикозную вену из ноги при минимальном хирургическом вмешательстве.

Варикозное расширение вен – недуг довольно распространённый, по статистике им поражено в той или иной степени около 30 процентов всех россиян. Заболевание гораздо опаснее, чем кажется – в больной вене с лёгкостью может образоваться тромб. Попав в кровоток, он может закупорить, к примеру, артерию в мозгу и спровоцировать её разрыв, который для пациента окажется фатальным.

Современные технологии позволяют удалять больные вены посредством нескольких проколов, в которые заводится зонд, заваривающий поражённый сосуд. Операцию выполняют под местной анестезией на базе дневного стационара.

Арсений Кочалов, сердечно-сосудистый хирург: «Пациент находится на операционном столе, под контролем ультразвуковой диагностики пациенту через прокол вводится световод. Лазерный световод, который располагается на протяжении поражённой вены, а затем, опять же под УЗИ-контролем, после укольчиков местной анестезии пациенту выполняется непосредственная эндовенозная лазерная коагуляция, то есть, по-простому говоря, запаивание данной вены. Вена заваривается, световод извлекается».

Мурманчане уже успели оценить передовую методику. Например, до февраля этого года Тамара мучалась от болей в ноге, однако хирурги областной больницы помогли ей избавиться от проблемной вены. Как отметила женщина, после операции у неё даже не было отёков.

Тамара Бабышева, пациентка: «После операции ощущения, как после любого медицинского вмешательства. Комфортно всё, в палате под наблюдением часа 2-3, наверное, побыла и всё. Доктор посмотрел, домой ушла, на следующий день на перевязку. Через 3-4 дня уже вышла на работу».

Сейчас Тамара планирует прооперировать и вторую ногу. По её словам, конечности до и после операции принадлежат как будто бы разным людям – настолько улучшается состояние после процедуры. Услуга по эндовенозной лазерной коагуляции назначается после консультации с врачом и проводится в рамках ОМС.