Варочная панель и пальто – воруют всё из магазинов

Полиция разыскивает граждан, подозреваемых в хищении имущества из торговых залов в магазинах областного центра.

Первый случай произошёл в магазине бытовой техники. Мужчина, убедившись, что варочная панель не закреплена, снял её, спрятал в рюкзак и, не расплатившись, покинул торговый зал. Стоимость похищенного имущества составила более 5000 тысяч рублей.

Вторая кража - в магазине одежды. На этот раз злоумышленником оказалась девушка, которая похитила два пальто на общую сумму 18 тысяч рублей. Злоумышленница спрятала товар под свою куртку и покинула магазин.

Если вам известно местонахождение подозреваемых в совершении преступлений, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-76-13 или 02.