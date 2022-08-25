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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.22 12:00

Василий Комиссаров, скайраннер, сотрудник УФСИН России по Мурманской области и покоритель гор

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, известный в регионе и за его пределами ультрамарафонец и скайраннер. Он несколько раз подряд покорил Эльбрус, мурманчанин дважды побывал на западной вершине Эльбруса и дважды на восточной.

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, известный в регионе и за его пределами ультрамарафонец и скайраннер. Он несколько раз подряд покорил Эльбрус, мурманчанин дважды побывал на западной вершине Эльбруса и дважды на восточной.

А вместе с коллегой Андреем Киричевым Василий водрузил на вершине Хибинских гор Юкспорр российский триколор. Восхождение сотрудники приурочили ко Дню Государственного флага России.

Василий Комиссаров – автор маршрута «Корона Хибин», вошедшего в мировую информационную базу «FastestKnownTime», своего рода Книгу рекордов Гиннесса для ультрамарафонцев, решил в этот раз бросить вызов самой крутой и опасной горе Кировска не один: он пригласил всех желающих единомышленников. Группа преодолела подъём на высоту 847 метров за полтора часа. Сам Василий эту дистанцию проходит за 27 минут.

По словам Василия Комиссарова, был очень крутой подъём на Юкспорр, местами более 40 градусов, острые скалы, курумник. Многим участникам было трудно, но никто не сдался, а эмоций и впечатлений получили на год вперёд.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Василий Комиссаров раскрывает секреты своей любви к горам, ответив на вопросы: как проходила подготовка к покорению Эльбруса? с какими сложностями он столкнулся и какие вершины ещё впереди?

 

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