Василий Пимин не хочет платить по счетам? Или «Бизнес-Вася 2»

Банкротство Василия Пимина – новые подробности. Крупную сумму предприниматель задолжал комитету имущественных отношений Мурманска. За аренду помещений платить он не считал нужным!

- Нами заявлены 22,5 миллиона рублей. В настоящее время готовится ещё пакет документов на сумму порядка 5 миллионов рублей. Это уже свежее, за использование земли, - отмечает представитель комитета имущественных отношений Мурманска.

Вместе с тем Василий Пимин признан банкротом по заявлению своего же брата! «Суд определил, признать заявление Огаркова Романа Николаевича о признании гражданина Пимина Василия Александровича несостоятельным, банкротом, обоснованным ввести в отношении Пимина Василия Александровича процедуру реструктуризации долгов гражданина», - огласил решение судья.

Несмотря на то, что Василий Пимин осуждён за экономическое преступление, его долги будут реструктуризированы. Это значит, что долги предприниматель будет выплачивать соразмерно своим доходам, что существенно затянет процесс, поскольку Пимин до сих пор в тюрьме.

В своем богатстве Василий Пимин не сомневался, поэтому посмеем предположить, что он готовил запасную площадку. Мы нашли документ, подтверждающий, что Пимин сам же себе бесплатно сдал имущество в аренду через фирму «Лабиринт +». Теперь данная компания собирает плату с многочисленных арендаторов помещений.

Эксперт телеканала «Арктик-ТВ» и прокурор в отставке Алексей Круглин предполагает, что здесь что-то не совсем чисто, что в этом есть уголовный состав: «Если это уклонение от погашения кредиторской задолженности, то есть соответствующая статья Уголовного кодекса», - считает наш эксперт.

Смотрите расследование журналистов «Арктик-ТВ» в новом специальном репортаже «Бизнес-Вася - 2: преднамеренное банкротство?» 19 февраля в 19.00 и 21.00.