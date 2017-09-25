Важней всего погода в доме!

Смотрите сегодня на «Арктик-ТВ» в 20.00 новый выпуск программы «Коммунальный детектив».

- Как часто дворник должен заходить в ваш дом?

- Уборка придомовой территории, подъездов и лестничных клеток. Раз в месяц влажная уборка.

- Какие работы обязана проводить управляющая компания, обеспечивая поступление тепла в квартиры?

Уборка, работа всех сетей, вывоз мусора. За что ещё отвечает управляющая компания?

Ответы на эти и другие вопросы будут даны сегодня в программе «Коммунальный детектив». Гость студии «Арктик-ТВ» руководитель УК «Жилспецстрой Плюс».