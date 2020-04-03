Важно не терять физическую форму в период самоизоляции

Пока мы все сидим дома, очень важно не терять физическую форму. Еда, отсутствие физических нагрузок и вынужденное бездействие могут негативно сказаться как на психическом, так и на физическом состоянии человека. А потому пришло время вспомнить о простых упражнениях, которые помогут держать себя в тонусе.

В Советском Союзе естественной частью жизни гражданина была обычная утренняя зарядка, а после контрастный душ. Сейчас сидячую работу и недостаток физических нагрузок мы привыкли восполнять в спортзалах и фитнес-центрах. Однако, что делать, если в мире бушует пандемия и спортивные клубы временно не работают? На помощь придут простые упражнения.

Владимир Антоненко, фитнес-эксперт: «В домашних условиях, в условиях пандемии, я бы рекомендовал заниматься с весом собственного тела. Использовать такие сложные, многосоставные упражнения, как приседания, отжимания, наклоны вперёд. В тренажёрных залах это упражнение называется «тяга на прямых ногах». Если есть возможность можно использовать какие-то отягощения. Если человек имеет навык тренировок, то он сможет адаптировать домашние условия к занятиям, которые будут поддерживать тело в какой-то нормальной форме».