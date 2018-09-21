Важно увеличить долю женщин в управлении – Марина Ковтун, губернатор Мурманской области

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, приняла участие в Евразийском женском форуме. Участницы ещё раз обсудили роль женщина в современном обществе и выступили за развитие глобальной стратегии здоровья.

На второй Евразийский женский форум, который проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября, съехались: парламентарии, представители исполнительных органов власти и международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества и благотворительных фондов. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун так же приняла участие в обсуждениях ключевых проблем, с которыми сталкиваются женщины в современном обществе.

- Важно сохранить и приумножить здоровье женщины. От здоровья женщин зависит всё: здоровье её семьи, детей, мужа, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - здоровье коллектива. Необходимо ликвидировать разницу оплаты труда между мужчинами и женщинами. И я считаю, что очень важно увеличить долю женщин в управлении. В управлении государством, муниципальном, в управлении корпораций, на частных предприятиях.

По мнению участников форума, в нынешнем обществе мужчины и женщины могут занимать одни и те же должности, выполнять равный объём работы и нести одинаковую ответственность. Это же касается и политической сферы. Представительницы прекрасного пола полагают, что, имея равный доступ к управлению государством, экономика мира вышла бы на новый уровень.

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова отметила, что именно женщина по своей природе берёт на себя ответственность за близких. В России вопросы охраны здоровья, защиты материнства и детства – одни из главных приоритетов для высшего руководства страны.

- За последние годы изменилась и ситуация с руководителями медицинских организаций, - говорит Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации. - Нужно отметить, что если говорить о центральных больницах и поликлиниках, то там, как правило, трудятся женщины.

Эти вопросы уже отражены в Национальной стратегии действий в интересах женщин. На региональном уровне им уделяется всё более важное внимание. Так, на раннюю диагностику онкопатологий женской репродуктивной системы направлена работа благотворительного медицинского диагностического центра женского здоровья «Белая роза», созданного в Мурманской области в августе 2016 года под патронатом Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как сообщила Марина Ковтун, с момента открытия «Белой розы» на базе Мурманской областной клинической больницы обследование в комфортных современных условиях прошли более 12 тысяч северянок.