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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.23 19:30

Важное событие в культурно-музыкальной жизни всей планеты состоялось в Мурманске

В этом году весь мир празднует 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. В связи с этим Мурманская область поставила перед собой смелую и амбициозную задачу – собрать большой сводный и полноценный симфонический оркестр из представителей девяти арктических регионов.

Задача была выполнена успешно, в выходные северяне смогли насладиться произведениями пианиста высокого класса.

В большом зале Мурманской областной филармонии состоялся концерт, посвящённый юбилею русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова. Исполнил произведения классика сводный симфонический оркестр регионов Арктической зоны Российской Федерации.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, автор и руководитель проекта: «Сегодня на территории Мурманской области будут исполнены фортепианные концерты Сергея Васильевича Рахманинова. Это культурное событие федерального уровня. У нас впервые выступит такой большой свободный симфонический оркестр, который объединяет представителей всех регионов российской Арктики. Это действительно очень здорово, потому что сегодня мысль о всеобщем единении, мысль объединения через культуру – она очень актуальна».

«Это рождено в Мурманской области», - говорят организаторы о новом арктическом музыкальном проекте. По их словам, не каждая столичная площадка может похвастаться таким репертуаром. Фортепианный концерт Рахманинова  считается жемчужиной его творчества.

Алексей Васильев, заслуженный артист РФ, профессор, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова: «Я вообще не припомню, когда три таких шедевра исполнялись сразу. Как-то обычно ограничиваются одним, например,  третьим концертом. А тут ещё и первый у нас есть. Это, наверное, редкость не только для мурманской филармонии, а для любой филармонии мира. То, что сейчас произойдёт, по-настоящему культурный марафон и важное событие в культурно-музыкальной жизни всей планеты».

Солистами выступили доценты московской и петербургской консерваторий Элеонора Карпухова и Евгений Изотов, вместе с ними на сцене областной филармонии выступил известный пианист из Китайской Народной Республики Ли Синхань. Подготовка к концерту была быстрой, ведь участникам нужно было найти время в плотном рабочем графике для того, чтобы приехать в столицу Заполярья. Но они уверены, что это того стоило.

Евгений Зотов, доцент Петербургской консерватории, пианист, участник оркестра, г. Санкт-Петербург: «Я первый раз в Мурманске. Очень жду знакомства. Я буду исполнять одно из самых сложных сочинений в фортепианной литературе – это третий фортепианный концерт Сергея Васильевича Рахманинова. Хотелось бы донести всю степень красоты и величия этой музыки».

Билеты были распроданы задолго до начала концерта, отмечают организаторы. Но все желающие могли посмотреть трансляцию выступления в официальной группе филармонии. Хотя, конечно, с живым исполнением это не идёт ни в какое сравнение.

 

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