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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.23 19:30

Важные кадровые изменения, о программе «Губернаторский старт» и развитии молодёжных пространств «СОПКИ» - состоялось очередное оперативное совещание

До двух миллионов рублей можно получить, приняв участие в программе «Губернаторский старт». Но нужно поспешить с заявкой на участие, рассказали во время оперативного совещания в региональном правительстве. А начали совещание с назначения: глава региона представил своего нового заместителя.

До двух миллионов рублей можно получить, приняв участие в программе «Губернаторский старт». Но нужно поспешить с заявкой на участие, рассказали во время оперативного совещания в региональном правительстве. А начали совещание с назначения: глава региона представил своего нового заместителя.

На оперативном совещании было озвучено о кадровых перестановках в региональном правительстве. В его состав вернулась Ольга Вовк, теперь она трудиться будет в статусе заместителя губернатора. А курировать Ольге Сергеевне предстоит разработку и реализацию концепции опорных городов Арктики. Новая вице-губернатор так же включится в работу по реновации ЗАТО и займётся координацией работы рабочей группы при Госсовете.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для того, чтобы эту задачу выполнить, требуется глубокая системная работа по оценке точек роста. Речь, прежде всего, идёт о городе Мурманске».

Глава региона сообщил и о старте второго этапа конкурса на получение гранта по программе «Губернаторский старт». Размер поддержки до 2 миллионов рублей. Заявки принимают в бизнес-инкубаторе до 3 октября.

Ещё одна важная цифра прозвучала на оперативном совещании – 720 юных жителей Заполярья посетили центр «На Севере – жить!», который, к слову, продолжит работу в круглогодичном формате.

Елена Дягилева, заместитель губернатор Мурманской области: «С сентября планируется развитие тематической направленности смен».

Напомним, что Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» заработал в Магнетитах этим летом. Его посетители - школьники знакомятся с историей, культурой, экономическим потенциалом и инвестиционными проектами нашего региона. Закрепляют знания ребята на выездных экскурсиях.

Участники совещания затронули вопрос развития молодёжных пространств «СОПКИ». Например, таких площадок спортивной направленности до конца года будет 17.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Количество посещений уже превышает 50 тысяч. В это году будут открыты три пространства «СОПКИ. СЕМЬЯ». В Мурманске, Североморске и Полярном».

Здоровый и активный образ жизни продвигают и с помощью большого числа спортивных событий. 9 сентября гостей ждут на фестивале «Гольфстрим», известном далеко за пределами региона благодаря забегу по Кольскому мосту и заплыву через залив. А 16 сентября в Долине Уюта развернётся «Всероссийского дня бега».

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