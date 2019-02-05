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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.19 19:30

Важные вопросы жизни региона рассмотрели на оперативном совещании

Изменения в системе социальных выплат, ремонт автодорог в 2019 году, бесперебойная подача тепла в дома, особенно в период кране низких температур, связанные с ними внеплановые каникулы для маленьких северян и другие важные для региона темы обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Первая тема заседания – перепады температуры и  морозы, которые в эти дни свирепствуют в ряде регионов страны. Губернатор Марина Ковтун призвала обратить особое внимание глав муниципалитетов и руководителей ведомств на поддержание нужного уровня тепла в квартирах северян и на территориях социально значимых объектов.

«Нам, конечно, не привыкать, мы с вами живём на севере, сегодняшние температуры не считаются экстремальными для севера. И всё же, я хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, особенно руководителей муниципальных образований, на стабильную подачу тепла в школах, детсадах, учреждениях здравоохранения. Сбоев быть не должно», - потребовала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

В случае необходимости занятия в школах будут отменены. Родителей о внеплановых каникулах детей, глава региона поручила информировать заранее.

Следующая тема  -  изменения в системе социальных выплат. Со второй половины текущего года в Мурманской области стартует пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». В проекте уже участвуют большинство субъектов России. Меры направлены на  обеспечение получения застрахованными гражданами пособий вне зависимости от финансового положения предприятий и организаций, где они трудятся. По мнению инициаторов, такие нововведения должны снизить и вероятность ошибок при расчёте пособий.

Суть проекта в следующем: порядок начисления выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, страховых выплат застрахованным работникам предприятий изменится. Ранее этот порядок осуществлял  непосредственно работодатель, а  Фонд соцстрахования затем компенсировал расходы. Теперь от работодателя потребуется только информация, выплаты будет осуществлять фонд», - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Как прозвучало во время заседания, в 2019 году продолжит работу программа поддержки местных инициатив. Приём заявок от муниципалитетов завершился в конце января, скоро состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут определены победители. В основном проекты направлены на благоустройство. В этом году заявок подано больше, чем в прошлом, на общую сумму 53 миллиона 96 тысяч рублей. В программе  участвуют 30 населенных пунктов региона.

Завершился ежегодный конкурс для муниципалитетов на ремонт автодорог. Такая практика признана более эффективной, так как даёт возможность расходовать деньги на конкретные проекты и задачи, в отличие от пропорционального распределения средств. В этом году на строительство, реконструкцию и капремонт дорог местного значения выделено более трёхсот миллионов рублей. 

Особое внимание губернатор уделила переходу Мурманской области на цифровое телевидение. Необходимая инфраструктура для этого есть. Приобрести телевизионные приставки нужно только в том случае, если телевизор не принимает цифровой сигнал. Доступность и наличие приборов  в торговых точках контролируется. Нуждающимся гражданам в рамках адресной социальной помощи оказывается поддержка на приобретение оборудования. Такой возможностью  в Мурманской области уже воспользовались более 300 семей.

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