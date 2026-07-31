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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.26 19:30

Вдали от шумного города и будничных забот, или Чудо-огород северянки

В районе Зверосовхоза на одном из дачных участков расположился обустроенный огород. За ним уже на протяжении пяти лет ухаживает мурманчанка Анна Беляева.

Дачница радушно приняла съёмочную группу «Арктик-ТВ» и устроила экскурсию по цветущему участку.

Изобилие цветов, ягод и овощей. Проще спросить, чего на этом огороде нет?

А начинала наша героиня - Анна Беляева с палисадника в черте города. Сейчас в её владениях просторный загородный участок, который стал полем для творчества. На эту территорию у хозяйки грандиозные планы.

Анна Беляева, дачница: «Я сейчас всё забросила, мне нравится только копать, пересаживать. Муж говорит, ну, что ты тягаешь эти деревья туда-сюда, а мне надо. У меня три дерева выросли из семечек!».

Сложнее всего вырастить дыни, признаётся Анна. Их мы и не застали, когда приехали на съёмку. Зато заботливая дачница угостила нас малиной, земляникой, иргой, смородиной и огурцами. Получился вкусный и очень полезный перекус.

На участок к северянке часто приходят соседи. И Анна с теплом принимает каждого, не оставляя никого без внимания, экскурсии по саду и авторского чая из ягод.

Кстати, Анна украшает не только свой сад, но и окрестности нашей области. Она создает топиарные фигуры – декоративные композиции из растений и искусственных материалов. Одна из таких скульптур в виде ящерицы обосновалась на стене их с мужем дома, а ещё работы мастерицы можно увидеть на Поморской набережной в Коле.

На изготовление зелёных фигур уходит около месяца. Процесс многоэтапный и кропотливый. Для этого занятия Виктор, муж Анны, даже построил мастерскую и разделяет хобби своей супруги.

Виктор Беляев, муж Анны: «Интересная работа, сам процесс мне нравится».

Завершилась наша встреча с Анной так воодушевлено, что в порыве эмоций мы забыли подаренные огурцы на участке. Но зато увезли с собой пакет мяты, щавеля и ревеня, из стеблей которого можно сварить компот, а листья использовать при приготовлении ленивых голубцов.

Кулинарное развлечение в выходные дни нам обеспечено.

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