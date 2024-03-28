Вдоль мурманских дорог и во дворах заменят почти 11 тысяч уличных фонарей на светодиодные светильники

Это существенно повысит качество освещения в областном центре. Работы сейчас ведут на улице Буркова.

Вместо старых фонарей с характерным жёлтым светом вдоль дорог постепенно появляются новые светильники. В районе проезжей части и на дворовых территориях, чтобы снизить уровень утомления водителей, монтируют лампы с цветовой температурой в 4000 Кельвинов – нейтрально белый свет, который максимально приближен к дневному. В районе пешеходных переходов – 5000 Кельвинов. Это более яркий белый оттенок, который поможет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы говорим только о замене… Горожане уже отмечают появившийся новый свет».

По всему городу компания-подрядчик в рамках энергосервисного контракта уже установила 2606 ламп из запланированных почти 11 тысяч. Важно, что на реализацию данного проекта не расходуются бюджетные средства. Затраты энергосервисной компании на установку возмещаются за счёт экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Думаю, что в мае мы завершим работы и в новый сезон мы зайдём с обновленным освещением в городе».

По энергосервисному контракту уличные светильники на энергоэффективные светодиодные меняют не только на центральных улицах города, но и во дворах. В Первомайском и Октябрьском округах это территории на улицах Крупской, Беринга, Полярные Зори, Академика Книповича, проспектах Кольском и Кирова, других. Положительные изменения уже коснулись жителей 80 домов.

Освещение обновят и на проспекте Героев-североморцев, улицах Карла Маркса, Героев Рыбачьего, Капитана Копытова, Баумана, южном въезде и улице Подгорной.