Вечер памяти поэтессы Татьяны Гусевой состоялся в Полярном

Ирина Крюкова, почитатель творчества Татьяны Гусевой, г. Полярный: «Все её стихи я знаю, у меня есть все сборники. Она всегда меня восхищала своими стихами. Они у неё душевные и понятные: фразы так построены и подобраны, что можно всё представить воочию».

Ирина Крюкова работала с Татьяной Кузьминичной много лет на 10-ом судоремонтном заводе. Произведения, написанные Гусевой, только скрепляли творческий союз, превратившийся в клуб авторской и исполнительской песни «Сретение». В 2009 году Татьяна стала писать много песенных текстов. На её стихи написаны уже более 500 композиций, созданных в том числе, иностранцами. Много лет писательница возглавляла литературное объединение «Зелёная лампа» и выступала в Центре культуры для ценителей поэзии.

Много стихов у Татьяны Гусевой о женщинах и для женщин. Есть и доля сатиры в её произведениях. Творчество полярнинской поэтессы ещё не одно поколение будет согревать и радовать сердца и души северян.