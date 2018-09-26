У фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!Процесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.18 19:30

«Вечёрка» делится с читателями самыми денежными и интересными вакансиями

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Уже в эту субботу в полдень откроется обновлённый детский городок «Сказка». О трёхглавом Змее Горыныче, который украшает парк, по Мурманску уже чуть ли не легенды ходят. А что ещё ждёт маленьких и больших мурманчан на территории городка? Ответ на этот вопрос ищите в свежем номере главной городской газеты «Вечерний Мурманск».

Впервые в истории областной научной библиотеки читатели расхватали новые книги ещё до того, как их внесли в картотеку! Организованная группа библиофилов разорвала коробки с научно-публицистическими изданиями на глазах у библиотекарей. И пока одни фанаты чтения упивались строками заветных томиков, другие играли на пианино без рук на время. За культурным безобразием наблюдали журналисты «Вечёрки».

Как за 20 суток на промысле можно заработать 160 тысяч рублей? Где лесорубам платят 120 тысяч рублей в месяц, да ещё и кормят бесплатно? Сколько готовы платить врачу отоларингологу в Мурманской больнице? Что должен делать тайный покупатель в автосервисе «Лады»? «Вечёрка» делится с читателями самыми денежными и интересными вакансиями.

В квартире ветеринарного врача Анастасии Тимофеевой живут три необычных питомца – ястреб, сокол и болотная сова. У этих красивых хищных птиц тяжёлая судьба, и они бы погибли в дикой природе, если бы их не приютила мурманчанка. В необычной квартире побывали корреспонденты «Вечернего Мурманска».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Иван Петрович
26.09.18 14:57
Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
Комментарий к новости:В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства
Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Комментарий к новости:ЗНАКИ: В основе астрологии профессий лежит связь знаков Зодиака и планет с определёнными видами деятельности
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
Доиграется Артемьев в правду - задвинут это "зеркало" нашей жизни в тёмную комнату.
Комментарий к новости:Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКабмин раньше времени начнёт опустошать кошельки россиян, вводя с 1 января 2019 года индексацию тарифов ЖКХ в два этапа-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыГосдума ввела уголовную ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 165 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика