И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Уже в эту субботу в полдень откроется обновлённый детский городок «Сказка». О трёхглавом Змее Горыныче, который украшает парк, по Мурманску уже чуть ли не легенды ходят. А что ещё ждёт маленьких и больших мурманчан на территории городка? Ответ на этот вопрос ищите в свежем номере главной городской газеты «Вечерний Мурманск».

Впервые в истории областной научной библиотеки читатели расхватали новые книги ещё до того, как их внесли в картотеку! Организованная группа библиофилов разорвала коробки с научно-публицистическими изданиями на глазах у библиотекарей. И пока одни фанаты чтения упивались строками заветных томиков, другие играли на пианино без рук на время. За культурным безобразием наблюдали журналисты «Вечёрки».

Как за 20 суток на промысле можно заработать 160 тысяч рублей? Где лесорубам платят 120 тысяч рублей в месяц, да ещё и кормят бесплатно? Сколько готовы платить врачу отоларингологу в Мурманской больнице? Что должен делать тайный покупатель в автосервисе «Лады»? «Вечёрка» делится с читателями самыми денежными и интересными вакансиями.

В квартире ветеринарного врача Анастасии Тимофеевой живут три необычных питомца – ястреб, сокол и болотная сова. У этих красивых хищных птиц тяжёлая судьба, и они бы погибли в дикой природе, если бы их не приютила мурманчанка. В необычной квартире побывали корреспонденты «Вечернего Мурманска».