«Вечёрка» готова рассказать о пуске первых фонтанов в Мурманске

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

В бывшей гостинице «Север» на улице Пономарева близится к завершению капитальный ремонт. Журналисты газеты «Вечерний Мурманск» выяснили, кто сможет справить новоселье в обновленном доме.

Летнее расписание поездов ещё не начало действовать, но мурманчане уже потянулись на юг, в отпуск. Как не испортить долгожданный отдых? Советы дают сотрудники транспортной полиции.

В прошлом году городские фонтаны смогли запустить только в конце июня. Нынешней весной погода не в пример прошлогодней, какие гидросооружения включат первыми, можно узнать из свежей «Вечёрки».