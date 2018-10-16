«Вечёрка»: на регулировку систем отопления управляющим компаниям даётся пять дней

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Вторую неделю жители Кольского Заполярья бурно обсуждают историю об избиении. С девочкой и её мамой встретились руководитель следственного управления СКР по Мурманской области и уполномоченный по правам ребенка. Подробности – в сегодняшнем номере «Вечерки».

На регулировку систем отопления управляющим компаниям даётся пять дней, однако многие за этот срок не справляются. Тем не менее, горожане платят за тело в квартирах круглый год. «Почему, собственно, приходится отдавать свои деньги за то, чего нет?». Ответ на этот вопрос пытались найти и журналисты «Вечёрки».

Хорошая новость пришла от мурманских зоозащитников – дворняга Вуйча, которую волонтеры забрали с улицы с серьёзными травмами передних лап и морды, нашла свою любящую семью. Подробности этой чудесной истории на страницах городской газеты.