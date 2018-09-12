«Вечёрка»: не бойтесь, вас снимают на видео во дворе!

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Благодаря камерам видеонаблюдения только в 2018 году в Мурманске удалось раскрыть около 300 преступлений. Такие камеры сегодня есть не только на улицах, они установлены и в большинстве магазинов, финансовых учреждений и даже во дворах. Записи высокого качества сегодня позволяют разглядеть в самых мелких подробностях номер или модель автомобиля, равно как и лицо человека. «Камера идёт по следу» - так называется публикация в свежем номере «Вечерке», которая рассказывает о том, как современная техника делает наш город более безопасным.

Сегодня отмечает юбилей человек, которого мурманчанам особо представлять не надо. Он сам своего рода визитная карточка столицы Заполярья. К девятикратному чемпион мира по кикбоксингу, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру России Алмазу Гисмееву сюда, на Крайний Север, спортсмены едут со всей страны. Чем так притягивает их заполярный мастер боевых искусств, читатели узнают из свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

Большинство кружков и секций областного центра дополнительного образования «Лапландия» не открылись 1 сентября. Новый учебный год здесь начнётся только 15 сентября, но часть занятий будут проводиться не во дворце, а в окрестных школах. Огорчаться по этому поводу не стоит. Причина - крупномасштабный ремонт. Как изменится «Лапландия» в ближайшее время, первыми узнали журналисты «Вечёрки».