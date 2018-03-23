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День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30

«Вечёрка» открывает новую рубрику. Она называется «Обыкновенные люди»

На берегу Семёновского озера скоро появится ещё одна смотровая площадка. Она разместится на крыше необычного строения, внутри которого расположатся кафе, пункт проката велосипедов и лыжного инвентаря, а также уборные. Что ещё необычного появится на Семёновском озере и при чём тут древние петроглифы, завтра рассказывает «Вечерний Мурманск».

В Мурманске на улице Старостина автомобиль оказался в ледяном плену. На территорию двора откуда-то натекла вода, которая потом подмерзла. И самое интересное, никто пока не может сказать, откуда взялась эта вода. Подробности этой загадочной истории ищите в свежем номере «Вечёрки».

Мурманчанин Николай Михайленко, создатель центра неформальной культуры «Плавучий док», получил 150 тысяч рублей от федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» на реализацию «Проектов Прибрежных». Это серия из восьми концертов и поэтических вечеров, которые начались в феврале и будут проходить до 26 мая в «Плавучем доке». С необычными проектами бизнесмена-неформала познакомились журналисты «Вечернего Мурманска».

«Вечёрка»  открывает новую рубрику. Она называется «Обыкновенные люди». Это истории о нас с вами. Ведь большинство из нас – обыкновенные люди. Мы не летали в космос и не опускались в морские глубины. Не избирались депутатами и не были генеральными директорами. Не получали высокие наградами. Но каждый из нас живёт своей, уникальной жизнью. Поэтому любой может стать героем нашей новой рубрики. Первый её материал «Человек без отчества». Ищите его в свежей «Вечёрке».

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