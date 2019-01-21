«Вечёрка» отметила 28-летие со своими читателями в «Сказке»

Весёлые рыжие коты, беспроигрышная лотерея, шоу мыльных пузырей и 14-килограммовый торт - главная городская газета отметила день рождения вместе со своими читателями. Не помешал празднику и двадцатиградусный мороз.

Напомним, 2 января 1991 года вышел первый номер «Вечернего Мурманска».

- Любое мероприятие, будь то вопрос о том, какому гербу быть у нашего города или как чистят наши дворы – все эти темы находятся в центре внимания нашей газеты, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Посмотрите, они ведь не только о хорошем, о красивом пишут, они сообщают и каких-то недостатках, спорят, дают возможность высказаться любому мурманчанину.

В парке отдыха «Сказка» собрались самые преданные читатели городской газеты. Они активно участвуют в жизни города, помогают в организации праздников и поднимают важные вопросы. Почётных подписчиков, которые активно ведут свою жизнь вместе с «Вечеркой» уже 28 лет, наградили памятными призами. «Мы очень много сделали вместе, - отмечает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Сегодня это звучало неоднократно, что городская газета – это семейное издание, которое объединяет, а не только информирует людей».

Самых метких читателей «Вечерки» определили в конкурсе по метанию снежков. А необычное и завораживающее зрелище - шоу мыльных пузырей в двадцатиградусный мороз порадовало и взрослых и самых маленьких участников торжества. Пузыри мгновенно замерзали и становились похожими на ёлочные шары из тончайшего стекла. Устроить весёлый праздник помогли активисты Дома молодёжи.

И даже крепкий мороз не смог помешать веселью. Чтобы согреться, дети и взрослые танцевали, пели и играли. Как и полагается в день рождения - кульминацией праздника стал вкусный и красивый четырнадцатикилограммовый торт, который поделили на множество порций.