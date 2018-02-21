«Вечёрка» пишет: «В Мурманске двойник Леонида Куравлева перепел Стаса Михайлова»

Журналисты городской газеты «Вечерний Мурманск» сегодня сдали в печать выпуск на 22 февраля. А журналисты «Арктик-ТВ» уже узнали, какие материалы ждут читателей завтра.

«Вечёрка» сообщает, что военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей называет себя везунчиком. Ему повезло с учителем, с женой, с профессией. Историю о том, как сухопутный паренёк стал командиром подводной лодки, накануне Дня защитника Отечества рассказывает газета.

В одном деревянном двухэтажном доме умудрились разместить окружной суд, прокуратуру и издательство, да ещё и типографию со станками. В конце 30-х годов в нашем городе на берегу Кольского залива катастрофически не хватало помещений. Как всего за 20 лет деградирующий посёлок превратился в областной центр, который рос невероятными темпами? Ответы на эти вопросы можно найти в завтрашнем выпуске «Вечернего Мурманска».

В преддверии самого мужского праздника силами и талантами решили померяться и рыцари галантного возраста. Журналисты «Вечёрки» стали свидетелями того, какая напряженная борьба развернулась между мужчинами, которых язык не поворачивается назвать пожилыми. О перипетиях этой борьбы можно узнать из публикации под заголовком «В Мурманске двойник Леонида Куравлева перепел Стаса Михайлова».