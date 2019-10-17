И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В этом году в Мурманске серьёзно реконструировали Театральный бульвар. Его открыли для пешеходов на этой неделе. Изменилось всё: от покрытия пешеходных дорожек до освещения. Одними из первых по новенькой брусчатке прогулялись журналисты «Вечернего Мурманска».

Зимой они чистят дороги от снега, льда, посыпают их песком, летом – моют улицы, спасая горожан от пыли и грязи. Случись какая коммунальная авария – снова они на передовой. Так уж повелось, что мурманское УДХ – не только дорожное, а настоящее стратегическое городское учреждение. Большой репортаж о том, как живёт УДХ, читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Нынешняя осень стала урожайной на исторические исследования, посвященных знаковым для Заполярья людям и событиям. Увидели свет сразу пять разноплановых книг, написанных краеведами, историками, журналистами. С уникальными изданиями своих читателей знакомит «Вечерний Мурманск».

Теперь 11-летней мурманчанке Татьяне Крисановой то и дело говорят: «Какая ты талантливая девочка!». А сама она считает, что её успех преувеличивают. Но так или иначе, а лавровый венок победителя Всероссийского конкурса рисунков проекта «Театр – детям» из сотен юных конкурсантов со всей страны достался именно Тане. «Вечёрка» побывала в гостях у юной художницы.