«Вечёрка» поздравляет коллег с Днём российской печати

13 января в России отметят День печати. 315 лет назад, 13 января, по указу Петра I вышел в свет первый выпуск газеты «Ведомости».

Вот уже 27 лет ежедневно 7 тысяч экземпляров любимой газеты северян попадают в руки читателей. Первый выпуск газеты «Вечерний Мурманск» вышел в свет ещё в конце прошлого века. В январе 1991 года тоже писали о главных новостях города, проблемах, которые волновали мурманчан, и давали полезные советы. Эта рубрику сохранили, но сделали современной.

- Допустим, рубрика лайфхаков. Она раньше называлась «Домашняя энциклопедия». Она живёт и сейчас, - говорит Анжелика Ковалёва, выпускающий редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Сейчас пишем о том, как женщинам омолодить лицо с помощью новой методики гимнастики для лица.

Выпускающий редактор городской газеты Анжелика Ковалева в газете работает без малого четверть века. В редакцию пришла сразу после учебы в Санкт-Петербурге. Её отдушина – горожане, которые без своего внимания стараются не оставлять ни одну проблему и по всем поводам имеют своё мнение. Их она называет не просто источниками информации, как многие журналисты, а лучиками света. Но самые яркие лучики в редакции - журналисты. В коллективе растут и приобретают опыт молодые профессионалы. Екатерину Богданову обучала мастерству Анжелика Королева, а сегодня Катя – обозреватель «Вечёрки», всегда первая на всевозможных ЧП, а за информацией несётся в любое время суток.

«Вечёрка» идёт в ногу со временем. С 2009 года у печатного издания появился сайт и электронная версия газеты.

- С ноября у нас появился новый проект, он называется «Не по делу». В нём мы рассказываем об интересных людях и событиях нашего города, - рассказывает Леонид Курлович, сотрудник интернет-редакции газеты «Вечерний Мурманск».

Кино, а точнее, видеосюжеты снимают и сами журналисты «Вечернего Мурманска». Они стали, что называется универсалами: могут взять в руки блокнот и ручку, а могут вооружиться микрофоном. Ролики доступны на сайте издания.