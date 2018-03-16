«Вечёрка» поздравляет коммунальщиков с праздником, рассказывая о их важной и трудной работе

В воскресенье, 18 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунального хозяйства. Сколько в Мурманске получают дворники? Какая новая техника появится в этом году на городских дорогах? Сколько стоит ремонт одного павильона на остановках общественного транспорта? Ответы на эти вопросы узнали журналисты «Вечернего Мурманска». Они готовы об этом рассказать своим читателям.

В Мурманске открылся ещё один социальный отдел, в котором можно приобрести лекарства по льготной цене. Он организован в муниципальной аптеке № 24, расположенной на Кольском проспекте, 141. Его особенность заключается в том, что помимо пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных семей медикаменты по сниженной цене здесь смогут приобретать и беременные женщины. Подробнее о необычном соцотделе читайте в свежей «Вечёрке».

Из мурманских подъездов регулярно исчезают энергосберегающие светильники. Зачастую ущерб от таких действий сложно подсчитать, потому что в полицию обычно не обращаются. Кто и зачем ворует высокотехнологичные лампочки и как с этим бороться, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Круглосуточные работы по уборке снега с городских улиц продолжаются. Но технике часто мешают припаркованные вдоль обочин машины. Заранее узнать о том, где и когда в Мурманске будут чистить дороги, чтобы вовремя переставить свою машину в другое место, очень просто. В завтрашнем номере «Вечерки» опубликован график очистки дорог на ближайшие дни.