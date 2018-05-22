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День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.18 18:30

«Вечёрка» предупреждает: бегать по крышам очень опасно

Скоро молодые мамы и папы в Заполярье смогут получать куда более существенную, чем раньше, финансовую поддержку. Уже с 1 июля 2018 года пакет региональных выплат семьям с новорожденными детьми расширится. Будет среди них и совершенно новое пособие молодым мамам, родившим первенцев. О различных аспектах финансовой помощи семьям с детьми сегодня рассказывает «Вечерний Мурманск».

На днях на крыше одного из домов на Кольском проспекте мурманчане заметили бегающих подростков. На этот раз из детей никто, вроде бы не пострадал. Но так бывает не всегда. О том, как печально порой заканчиваются игры на высоте, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Также читатели «Вечерки» завтра могут узнать о том, как директор одной из мурманских строительных фирм пытался «нагреть» государство на 2 миллиона рублей и что связывает с Мурманском звезду 90-х певца Шуру.

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