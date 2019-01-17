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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.19 19:30

«Вечёрка» приглашает мурманчан отпраздновать День рождения городской газеты

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С начала этого года в Мурманской области начал действовать блок социальных законов, направленных на поддержку новой категории граждан – предпенсионеров. После внесения изменений в пенсионное законодательство на Севере к ним относят мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет, ещё не вышедших на заслуженный отдых. О том, какие льготы им положены, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Единственная в России, а то и в мире, матушка-мультипликатор живёт в Мурманске. Матушка Ольга, а в миру Ольга Завацкая, в заполярной столице личность известная. Каково это – быть женой священника и реализовывать мультипликационные проекты? Об этом рассказывает «Вечерний Мурманск».

Необычная история случилась на днях в Апатитах. Двое жильцов многоквартирного дома «терроризируют» соседей шумом в ночное время, слишком громко занимаясь любовью. В местной полиции на влюбленных скопилась пачка жалоб. Полицией составлено 15 административных протоколов, а общая сумма штрафов может составить до 75 тысяч рублей. В свежем выпуске «Вечерний Мурманск» рассказывает, какие ещё необычные жалобы на соседей приходится разбирать в Мурманске.

В ближайшую субботу, 19 января, «Вечёрка» приглашает мурманчан отпраздновать День рождения главной городской газеты. Это радостное событие журналисты решили отметить вместе со своими читателями на свежем воздухе - в прекрасном детском городке «Сказка». «Вечёрка» обещает сказочные сюрпризы, концертную программу, веселые конкурсы, песни, и зимние забавы. Подробности – в свежем выпуске газеты.

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