И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» вновь закупает партию стекол для остановок, изуродованных хулиганами. Цена вопроса – почти 700 тысяч рублей. Эти деньги можно было бы потратить на новые павильоны, но вместо этого предприятию придётся восстанавливать раскуроченные секции уже смонтированных остановок. О том, какие остановочные комплексы требуют ремонта и во сколько это обойдётся мурманчанам, читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Журналисты «Вечернего Мурманска» побывали в школе № 5 на игре «Брейн-ринг», где старшеклассники отвечали на каверзные вопросы и брали мастер-класс у именитых игроков «Что? Где? Когда?». Как тренируются юные и взрослые знатоки в преддверии чемпионата мира по «Брейн – рингу», который пройдет в Мурманске уже в этом году? Об этом узнаете из сегодняшнего номера городской газеты.

Из постоянной рубрики «Вечёрки» «Эксперт» читатели узнают, как и где записать ребёнка в первый класс, кто должен нести больного на носилках до кареты «скорой помощи», как бесплатно проверить свою кредитную историю и где теперь находится областной краеведческий музей?

Сегодня «Вечёрка» публикует фотографии непутевых родителей, которые оставили своих детей без средств к существованию. Сейчас их разыскивают судебные приставы. Истории мурманских алиментщиков, бегающих от правосудия, читайте в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Также «Вечерний Мурманск» предлагает своим читателям самые свежие и интересные новости. Из свежего номера газеты можно узнать, почему ушел в отставку министр здравоохранения, как отличить настоящего волонтера, устанавливающего телевизионные приставки, от мошенника и сколько стоили два сгоревших вчера утром мерседеса класса «люкс».