«Вечёрка» раскрывает тйны «кухни» международного конкурса «Miss United Continents» и «кухни» погоды в Мурманске

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманскую область постепенно засыпает снегом. Устойчивый снежный покров уже образовался в Хибинах, а также на севере и на юге региона. На этих выходных белые хлопья могут присыпать и улицы Мурманска. И в этом нет никакой аномалии. О том, какая погода ожидает нас в ближайшие недели, рассказывает «Вечерний Мурманск».

В Мурманской области продолжается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Из Мурманска в армию должны призвать около 300 человек. Казалось бы, цифра небольшая, однако набрать столько ребят, годных по здоровью и не имеющих отсрочек, весьма и весьма сложно. С каким трудностями сталкивается военкомат, выяснили журналисты «Вечёрки».

Мурманчанка Екатерина Агапова, победительница конкурса «Краса Заполярья-2018», представляла Россию на международном конкурсе «Miss United Continents» в Эквадоре. Катя попала в топ-10 финалисток и была признана одной из лучших красавиц планеты! Журналисты «Вечёрки» встретились с мурманчанкой за чашкой кофе и расспросили её о «кухне» международного конкурса.