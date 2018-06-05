И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Новый мусоросортировочный комплекс в окрестностях Мурманска вряд ли заработает с 1 июля, как было обещано ранее. В лучшем случае это произойдёт в августе. «Вечерний Мурманск выяснил, кто до этого времени займётся вывозом мусора в городе, куда жаловаться, если отходы будут накапливаться в мурманских дворах.

Мурманчане продолжают попадать в сети телефонных мошенников. «Вечерний Мурманск» рассказывает, как мурманская пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей. «Вечёрка» знакомит читателей с новыми уловками мошенников и советует, как не попасть к ним на крючок.

Хорошая новость для любителей биатлона. «Вечерний Мурманск» сообщает, что мурманчанка Анастасия Егорова вошла в состав женской сборной России по биатлону. Теперь мы сможем болеть за неё на этапах Кубка мира.

А ещё «Вечёрка» расскажет читателям, как заработать деньги на любви к животным. Эта публикация называется «Сдам комнату воспитанному коту».