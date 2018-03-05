«Вечёрка» расскажет о будущем Театрального бульвара; о том, как воспитать тройняшек; о победах команды «Норманы»

Как может измениться сквер на Театральном бульваре в Мурманске? Проект его обновления сейчас активно обсуждают мурманчане. Здесь может появиться брусчатка, три десятка новых скамеек, современная детская площадка, скульптура на театральную тему и новые светильники. А вот куда денутся старые, специально привезенные в советские времена аж из Саратова? Об этом и других сюрпризах дизайнерского проекта читайте в свежем выпуске «Вечёрки».

Что происходит с мурманскими роженицами? Раньше рождение тройни случалось в столице Заполярья раз в 2–3 года, а теперь - практически одно за другим! «Вечерний Мурманск» знакомит читателей с мамой очередной тройни Инной Галинко, у которой недавно появились на свет три дочурки. Планирует ли семья ещё и сына? И как будет управляться с тройняшками? Об этом горожане узнают из свежей «Вечерки».

Мурманские знатоки едут на чемпионат мира по «Что? Где? Когда?». Команда столицы Заполярья «Норманны» одержала сразу две блестящих победы – в телевизионной игре «Брейн-ринг» и на турнире по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». О том, в какой борьбе достались эти победы мурманчанам, что им пришлось пережить, рассказывает свежая «Вечерка».