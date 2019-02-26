«Вечёрка» расскажет о нововведениях больничных выплат и пособий по беременности

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С 1 июля больничные выплаты и пособия по беременности всем мурманчанам будут рассчитывать не бухгалтерии на предприятиях, а специалисты Фонда соцстрахования. И деньги будут перечислять не предприятия, а тот же Фонд – на расчетный счёт работника или почтовым переводом. Подробности нововведения выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

В следующем году в Мурманске на улице Капитана Орликовой откроется крытый каток площадью четыре тысячи квадратных метров с искусственным льдом. В двухэтажной постройке разместятся ледовая арена, раздевалки, душевые, административно-хозяйственные помещения и кафе. «Вечёрка» публикует планы размещения будущего спорткомплекса.

Более пяти тысяч человек посетили X международный фестиваль детских и молодёжных любительских театральных коллективов «ГРАНИ», который проходил четыре дня в Детской театральной школе Мурманска. Его гости увидели 16 спектаклей в исполнении 14 коллективов, услышали выступление 55 чтецов в номинации «Художественное слово» и 35 вокалистов в «Актерской песне». Подробности – в свежем номере «Вечернего Мурманска».