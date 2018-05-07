«Вечёрка» рассказывает читателям всё о Дне Победы

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

В свежем выпуске «Вечёрки» горожане узнают, в каких мероприятиях можно будет принять участие в праздничный день, как и когда в нынешнем году пройдёт военный парад, где и во сколько прогремит праздничный салют.

О чём писали мурманские газеты победной весной 1945 года? Когда жителям города запретили высаживать на газонах и в скверах картофель? Какой спектакль первым увидели горожане, почему у многих домов на одноименных улицах были одни и те же номера? Отвечают на эти интересные вопросы журналисты «Вечёрки».

«Выпуск 1941 года», – такова тема, так называемой «живой картинки», которая будет показана в Мурманске после парада в честь Дня Победы. Где и во сколько начнётся этот интерактивный спектакль из жизни военного города, читайте в свежей «Вечёрке».