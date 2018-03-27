«Вечёрка» рассказывает историю о чудом выжившей после взрыва газа пенсионерке

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. 64 погибших, среди которых 41 ребёнок - таков трагический итог страшного ЧП. Журналисты «Вечернего Мурманска» объехали все крупные торгово-развлекательные комплексы Мурманска и выяснили, как в развлекательных комплексах и кинотеатрах обстоят дела с безопасностью.

«Вечерний Мурманск» продолжает следить за судьбами людей из взорванного дома на улице Свердлова дом № 6, корпус 1. В завтрашнем номере «Вечерки» – история о чудом выжившей мурманской пенсионерке. Сын 90-летней женщины до сих пор скрывает от матери, что в её доме произошёл взрыв, а квартиры больше нет.

В Мурманске появился профсоюз мошенников – пишет «Вечерний Мурманск». Организация именует себя «Профсоюз «Союз ССР». Её представители вербуют в свои ряды преимущественно пенсионеров, обещая им право не платить за «коммуналку». За свои услуги «профсоюз» собирает членские взносы. Подробности этой истории можно узнать из свежей «Вечерки».