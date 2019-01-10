«Вечёрка» рассказывает, как прекрасная сказка рассыпалась на песчинки

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманской области начала работать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь за вывоз и утилизацию мусора отвечают не управляющие компании, а Мурманский филиал московской. А квитанции выставляет АО «АтомЭнергоСбыт», который рассылает северянам квитанции за электричество. Меняется и система оплаты вывоза мусора. На все вопросы, касающиеся новых правил, мурманчане смогут получить ответы по телефонам «Горячей линии», которые опубликованы в свежем номере «Вечернего Мурманска»

«Вечерний Мурманск» рассказывает подробности страшной автомобильной аварии в Финляндии, в которой погибли 60-летний мурманчанин и его трёхлетний крестник из Североморска. Ещё две пострадавшие в тяжёлом состоянии находятся в больнице финкого Оулу. У всех погибших и пострадавших были страховки. Однако их семьям всё равно необходима финансовая помощь, так как страховые выплаты не покроют всех расходов. О том, как мурманчане помогают попавшим в беду, рассказывает «Вечёрка».

В Мурманске показали сказку, которая буквально рассыпалась на песчинки. Мурманчане с восторгом приняли уникального мастера песочной анимации москвичку Лилию Чистину. О том, как творилось волшебство, и почему финалом этой необычной постановки стали зрительские слезы, рассказывает свежая «Вечёрка».

На пост мэра турецкого города Аланьи претендует бывшая мурмананка Анастасия Петрова-Четинкайя. Анастасия знает пять иностранных языков. Интересно, что турецкий город Аланья с февраля 2014 года является побратимом Мурманска. Как мурманчанка оказалась в Турции и что предлагает избирателям, рассказывает «Вечерний Мурманск».