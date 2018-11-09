«Вечёрка» рассказывает, кто и почему получил в Мурманске платёжки за электричество с неприятным сюрпризом

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Жители Первомайского округа Мурманска получили в ноябре квитанции за электричество с неприятным сюрпризом. Мурманчанам выставили счёт за электроэнергию, использованную на общедомовые нужды ещё три года назад. И если у одних из-за этого квартплата выросла на сто рублей, то у других – почти на тысячу. Кто в этом виноват, и почему крайним оказались жильцы, выясняли журналисты газеты «Вечерний Мурманск».

Расследование экономического преступления может показаться делом скучным. Ни погонь, ни перестрелок, только горы документов и километры цифр. Но именно они способны поведать такие истории, что дух захватывает. Публикация в сегодняшнем номере «Вечёрки» рассказывает, что отличает экономического преступника от других уголовников, и как мошенники порой выбрасывают улики прямо на голову следователям.

Кто в Мурманске первым узнает о пробках, авариях и даже потерявшихся детях? Оказывается, это даже не сотрудник полиции, а центральный диспетчер предприятия «Электротранспорт». Почему именно к нему стекается самая оперативная информация, можно прочитать в свежем номере «Вечернего Мурманска»

На Севере, где по несколько месяцев в году люди вынуждены постоянно жить при искусственном освещении, проблема сохранения хорошего зрения остаётся актуальной. Читатели «Вечёрки» могут узнать, за что некоторые глазные болезни называют благодарными, и кто крадет зрение мурманчан?