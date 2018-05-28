«Вечёрка» рассказывает о чудовищных историях с домашними животными

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Журналисты «Вечернего Мурманска» завтра поведают своим читателям о том, что сильный ветер натворил за выходные. Здесь и отключение электричества, и вырванные с корнем деревья, и поваленные заборы, и летающие остановочные комплексы.

А эти сообщения буквально взорвали город. Мурманчанка на глазах у маленького сына выбросила из окна щенка за то, что тот разбил цветочный горшок. А в другом случае хозяева обварили кошку кипятком и выкинули его умирать на лестничную клетку. «Вечёрка» рассказывает об этих чудовищных историях и предлагает неравнодушным горожанам принять участие в судьбе четвероногих бедолаг.

С конференции областного отделения КПРФ охранники силком вынесли 84-летнего ветерана. Случай беспрецедентный. Чем же в итоге закончилась этот бурный форум «товарищей по партии»? Об этом горожане узнают из свежего номера «Вечернего Мурманска».