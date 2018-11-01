«Вечёрка» рассказывает о коте Пушке, который знает чувашский язык

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В конце октября в Мурманске произошло несколько ЧП. Хроника трудных дней – в свежем номере городской газеты.

В областном центре условия для развития лёгкой атлетики даже лучше, чем в Москве. Так считает олимпийская чемпионка Ирина Привалова. О спорте и жизни с легендарной бегуньей поговорили журналисты «Вечёрки».

Кот Пушок вполне мог бы попасть в Книгу Рекордов Гиннесса. Ведь он самый северный в мире кот, который знает чувашский язык.

Наркопреступность, как и остальные сферы современной жизни, переходит в виртуальную реальность. Как это происходит? Как домашние подростки становятся преступниками? Можно ли оградить их от преступного бизнеса в Интернете?