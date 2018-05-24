«Вечёрка» рассказывает о мурманчанке, которая научилась делать деньги из воздуха

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Не успело на Север прийти весеннее тепло, как у нас начался печальный «лётный сезон». За полтора месяца уже четверо детей выпали из окон. Одна малышка погибла, других докторам удалось спасти. И, к сожалению, «оконные ЧП» — это лишь часть огромного количества несчастных случаев, которые происходят с малышами и школьниками. Проблеме детского травматизма посвящена статья в свежем выпуске «Вечерки».

В Ловозерском районе оленевод напал с ножом на медведя после того, как косолапый задрал оленёнка. Отважный мужчина выжил, но попал в больницу. Подробности этой интересной истории рассказывает «Вечерний Мурманск».

Каждый месяц в Мурманской области около 40 человек заражаются ВИЧ-инфекцией. У нас есть даже целые районы, где в пору объявлять эпидемию. Больше половины заразились половым путем. В Мурманске почти 80 процентов уличных секс-работниц инфицировано. Этой проблеме посвящена большая статья «Вечернего Мурманска» под заголовком «Вирусный диагноз».

Мурманчане научились делать деньги из воздуха, - таков заголовок статьи в свежем номере «Вечерки». Городская газета увлекательно рассказывает о мурманчанке, которая занимается аэродизайном и делает прелестные композиции из воздушных шаров.