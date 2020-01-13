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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.20 19:30

«Вечёрка» рассказывает о том, какими глазами смотрят на арктическую столицу иностранцы

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Популярный общегородской конкурс «Окно в праздник» завершается. Причём из года в год число участников предновогодней «битвы талантов» растёт. Количество конкурсных заявок на этот раз перевалило за сотню! Когда пройдёт награждение талантливых мурманских дизайнеров, и кто может претендовать на приз зрительских симпатий, читайте в свежей «Вечёрке».

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил работу Управления дорожного хозяйства, побывав на улицах Карла Маркса, Софьи Перовской, Загородной, а также в Водопроводном переулке. С какими сложностями столкнулись специалисты этого муниципального учреждения, и почему им приходится работать круглосуточно? Ответы на эти вопросы ищите в свежей «Вечёрке».

Турист из Колумбии влюбился в огромные мурманские хот-доги, а газета «The Guardian» ужаснулась полярной ночи. «Вечёрка» рассказывает в свежем выпуске о том, какими глазами смотрят на арктическую столицу иностранцы, что им кажется экзотикой, и почему некоторые из них считают Мурманск самым красивым городом мира.

 

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