«Вечёрка» рассказывает об оборотнях в погонах

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Среди офицеров ГИБДД работали оборотни в погонах. 10 сотрудников автоинспекции обвиняются в мошенничестве. Чем промышляли и на чём погорели продажные полицейские?!

Жители Мурманска получают шанс стать кинозвездами – к нам всё чаще приезжают работать и отечественные, и зарубежные режиссеры. Как исполнить заветную мечту, расскажут корреспонденты «Вечёрки».

Об особенностях нынешних свадеб и работы современного тамады - в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».