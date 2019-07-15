«Вечёрка» рассказывает, по какому расписанию теперь ходят автобусы в аэропорт и обратно

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске День рыбака отметили началом проекта «Наша рыба». За день были проданы 12 тонн продукции по невысоким ценам. В областном центре в программе участвуют 8 торговых точек. Какими видами рыбы они будут торговать? Сколько будет стоить килограмм продукции? По каким адресам и в какое время можно отправляться за недорогой «охладжёнкой» или мороженой рыбой? Подробные ответы на эти вопросы ищите в свежей «Вечерке».

К большой радости жителей Больничного городка здесь возобновит работу офис врачей общей практики. Такое решение принял врио губернатора. Но чтобы ожидания людей оправдались, нужно максимально конкретизировать все их пожелания. Для этого с мурманчанами встретился депутат Совета депутатов Мурманска и главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров. А ещё в Больничном городке появится новая спортплощадка и сквер. Подробности – в свежей «Вечёрке».

В последнее время мурманчане много жаловались на то, что никак не могут попасть на маршрутки, которые начали курсировать ночью из Мурманска в аэропорт и обратно. Свежий номер «Вечернего Мурманска» рассказывает, по какому расписанию теперь ходят автобусы в аэропорт и обратно, и почему горожане были введены в заблуждение.

В Мурманске завершилась реконструкция лестницы в районе дома № 7 на Кольском проспекте. Строители отремонтировали старые бетонные ступени, вызывавшие много нареканий горожан. Сколько всего лестниц и по каким адресам приведут в Мурманске в порядок в этом году, подробно рассказывает свежий выпуск главной газеты города.