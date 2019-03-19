«Вечёрка» рассказывает, с чем пришёл циклон по имени Игорь на Кольский полуостров

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Можно ли с большим рабочим стажем уйти на пенсию досрочно? Входит ли служба в армии в трудовой стаж? Как пенсионерам получить компенсацию за дорогу в отпуск? Ответы на эти и другие вопросы в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Президент и основатель Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай после Чемпионата мира по ледяному плаванию заявил, что ему пора уже выписать мурманский паспорт. Что так поразило и удивило спортсмена у нас в городе?

Получило продолжение громкое дело об избиении сверстниками в октябре прошлого года девочки. Видеозапись издевательств появилась в соцсетях и вызвала большой общественный резонанс. Недавно юные преступницы предстали перед судом. Подробности на страницах городской газеты.

С прошлых выходных в областном центре бушует непогода. Виной тому – циклон по имени Игорь, которой пришёл на Кольский полуостров с юга Скандинавии. Кто же дал циклону такое имя? И почему?