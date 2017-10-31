«Вечёрка» собирается издать воспоминания детей прифронтового Мурманска

В этом году в городе-герое открыли памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Но чтобы события тех лет не забылись, Совет депутатов города и редакция муниципальной газеты «Вечерний Мурманск» планируют выпустить брошюру с воспоминаниями свидетелей трагедии, которая произошла 18 июня 1942 года. Для этого журналисты пришли в гости к участникам общественной организации «Дети прифронтового Мурманска».

Общественная организация «Дети прифронтового Мурманска» за время работы успела обзавестись своим маленьким гимном, точнее, грустной песней о горькой памяти. Специально для пришедших гостей участницы организации звонко тянут любимые строчки и нисколько не стесняются гостей. Когда общество только зарождалось, его участниками были 72 человека, сейчас за столами в маленькой квартире на первом этаже пятиэтажки в лучшие дни собирается только 22 пенсионера.

- Мы проводим вместе с газетой «Вечерний Мурманск» работу, чтобы издать некоторую печатную продукцию – буклет или брошюру, чтобы жители Мурманска помнили об этом страшном событии, - говорит Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Историй о начале боевых действий в городе-герое в памяти завсегдатаев этой комнаты очень много, так что посетители обратились точно по адресу. Участники встречи наперебой начинают рассказывать о детстве, улицах родного Мурманска и дне, когда начались трагические события. Тогда им было не больше 9 лет, но каждый из них помнит, какое впечатление произвело внезапное вторжение неприятеля и первые бомбежки.

- Первое, что мне запомнилось, это бой в воздухе. Чисто было в небе, вдруг какой-то один самолёт появился, - делится своими воспоминаниями Раиса Доманова, участник общественной организации «Дети прифронтового Мурманска». - Очень неравный шёл бой – один наш самолёт, а за ним два неприятельских. Бой проходил прямо над нашими головами.

Чуть позже такие сражения, бомбежки и пожары стали делом привычным. Дети быстро привыкали беспрекословно слушаться взрослых, прятаться от опасности в убежищах. Многие случаи уже записаны в рукописную книгу, которую участники организации сделали сами и бережно хранят её, как реликвию тех страшных лет.