«Вечёрка» узнала, почему мурманские депутаты открыли стрельбу в школе

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Детские площадки, мусор, ямы во дворах. Куда обращаться, чтобы проблемы благоустройства решили быстро и надолго.

Мурманские депутаты открыли стрельбу в школе. Выстрелы были учебными – в спортшколе олимпийского резерва, где открыт центр тестирования физкультурного комплекса ГТО. Подробности в свежем номере «Вечерки».

Анна Ширшова едва ли не единственная в Мурманске делает объёмные цветы из бумаги. О необычном увлечении девушки и о том, почему в её квартире живёт олень, рассказывает «Вечерний Мурманск».