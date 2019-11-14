«Вечёрка» в поисках истоков КВН-движения в Мурманске

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманск даст яркий ответ надвигающейся полярной ночи. Иллюминация, световые конструкции и ледовые скульптуры будут сиять во всех округах столицы Арктики. Какие новинки в этом сезоне будут радовать мурманчан и гостей нашего города, читайте в свежей «Вечёрке».

КВН-движение в Мурманске всего за несколько лет развилось с уровня любительских игр до Высшей лиги Международного союза весёлых и находчивых! В Мурманске билеты на игры разлетаются, как горячие пирожки, за считанные дни. «Вечёрка» пообщалась с мурманчанами, стоявшими у истоков КВН в городе, и решила рассказать об истории этого очень популярного движения.

Иногда дети страдают болезнями, которые наша мурманская медицина не может вылечить. И родители больного ребёнка, исчерпав все возможности, просто не знают, куда обратиться, и остаются один на один со своим горем. Чтобы подставить им плечо в трудный момент, семь лет назад власти Мурманска решили создать социальный проект «Помоги спасти жизнь ребёнка». Почему он является уникальным и сколько детей спасли мурманчане, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».